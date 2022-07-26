نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 موقع بوابة الأزهر azhar.eg/results في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022، موعد ظهور نتائج الثانوية الأزهرية 2022، من أهم كلمات البحث التي يتم تداولها حالياً بصورة مكثفة، حيث من المنتظر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القادمة، نظراً لانتهاء لجان التصحيح من أعمال التصحيح والرصد، وجاري تجهيز النتائج للاعتماد وكيل الأزهر دكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وحرصاً من موقعنا ثقفني على تغطية ونقل أهم الأخبار أول بأول، فإننا نضع بين أيديكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، ليتمكن متابعينا الكرام من الاستعلام عن النتائج وقت ظهورها بسهولة فتابعونا.

رابط نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “azhar.eg“.

ثم الدخول على قسم خدمات الطالب ومنه للنتائج.

أو الدخول المباشر على “azhar.eg/results“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض.

موعد إعلان النتيجة

ينتظر نحو 139 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي أزهر، والذين أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، خلال الفترة من 5 يونيو حتي 7 يوليو 2022، إعلان النتيجة والاطمئنان على مستقبله في الدخول للمرحلة الجامعية، فهناك حالة من القلق تعم البيوت المصرية لتأخر إعلان النتائج حتي الآن، وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، قد اعتمد نتائج الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعهدي البعوث الإسلامية والوافدين وذلك يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، مما زاد من حالة الترقب والتساؤل حول موعد صدور نتيجة الثانوية الأزهرية، وتؤكد المصادر على جاهزية النتيجة ومن المتوقع إعلانها اليوم أو غداً على أقصي تقدير، وسنظل معكم نتابع حتي الإعلان رسمياً عن الموعد وإعلامكم به.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

عملت مشيخة الأزهر على مواكبة التطور الحاصل في مختلف الجهات وذلك بتفعيل النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين.

فكان إطلاق موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لعرض أخبار الأزهر بالإضافة لتقديم خدمة عرض النتائج، وكذا التسجيل في الأزهر الشريف والدراسة بمختلف مراحله.

وحرص الأزهر الشريف على تطوير خدمة النتائج ليتم الاستعلام من خلالها بسهوله دون الحاجة للذهاب للمعاهد الأزهرية.

ضمن حرص الأزهر على عدم التزاحم وتوفيراً للوقت والمجهود.

على أن تتوافر النتيجة في الكشوف بالمعاهد في اليوم التالي لإعلانها إلكترونياً، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.