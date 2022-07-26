نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022 حجز موعد الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022، كشفت الجوازات السعودية شروط ورسوم التمديد الجديدة. وذلك بعد تقدم احد التابعين للصفحة الرسمية أبشر على موقع التدوين العالمي تويتر. بالاستفسار عن خطوات تمديد الزيارة العائلية بواسطة أبشر. وما هي رسوم التمديد الجديدة. نوافيكم عبر السطور التالية رد الجوازات السعودية كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022.

تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022

أجابت خدمة العملاء أبشر عبر صفحتها الرسمية تويتر الرد على الاستفسار حول تمديد الزيارة العائلية. ووضحت انه لا يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة بواسطة منصة أبشر. وانه يجب على الراغب في تمديد الزيارة مراجعة الجوازات ومعرفة الإجراءات اللازمة حيال ذلك. كما يمكنك التعرف على هل تم إيفاق تمديد الزيارة العائلية عبر أبشر.

بالإضافة إلي ذلك كله فقد ذكر الحساب الرسمي أبشر أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا؛ تتم قبل انتهاء الزيارة الفعلية بـ 7 أيام وحتي اليوم الثالث من الانتهاء.

كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022

من الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تمنح تأشيرة الزيارة العائلية لجميع المواطنين المقيمين بالأراضي السعودية. وتسمح التأشيرة بدخول وخروج الأقارب من الدرجة الأولي إلي الأراضي السعودية. لمدة لا تتجاوز 90 يوم ويتم تمَديد الزيَارة العائليَة المتعددة 2022 من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية.

قم بتدوين اسم المستخدم ورقم الإقامة.

ويجب الآن كتابة رمز التحقق ومن ثم تأكيده.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية.

اختر خدمة تمديد تأشيرة الزيارة.

قم بقراءة كافة الشروط والأحكام والضغط على موافق.

حدد قائمة بأسماء الأفراد الراغب في تمديد تأشيرة الزيارة لهم.

املأ بيانات ومعلومات المستند والتأكد من البيانات.

وفي نفس السياق قم بالنقرعلى تأكيد الطلب بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة.

حجز موعد الجوازات السعودية لإرسال الأوراق والمستندات.

حجز موعد الجوزات السعودية

تتيح حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بها العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة. بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد تناولنا عبر موقع ثقفني إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022.

ومن ابرز تلك الخدمات هي حجز موعد الجوازات السعودية إلكترونيًا. ويتم ذلك من خلال التالي: