نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ في السعودية وفقاً لقرار وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية مختلف عن باقي أنظمة التعليم في الدول العربية الأخرى، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث تتكون المرحلة الإبتدائية من ست سنوات دراسية، وتبدأ من عمر ست سنوات، والمرحلة المتوسطة مكونة من ثلاث سنوات دراسية، أما عن آخر مراحل التعليم الدراسي الأساسي فتتكون من ٣ سنوات أيضاً.

وقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ قليل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ هجريا والموافق للعام الحالي ٢٠٢٢ ميلادياً، حيث أعلنت الوزارة عن أن الخطة الدراسية للعام الجديد قد لا تختلف كثيراً عن الخطة الدراسية للعام الماضي، حيث أعلنت الوزارة أنه سوف يتكون العام الدراسي من ثلاثة ترمات: ترم أول، وثاني، وثالث سوف يتم تقسيمهم وفقاً للجدول التالي:

موعد بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤ هجريا

قد أعلنت وزارة التعليم السعودي تحت قيادة وزير التعليم السعودي مؤخراً عن موعد بداية الترم الأول من العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ هجريا الموافق للعام الميلادي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والذي قد تقرر فيه كل ما يخص مواعيد العام الجديد من: عدد أيام دراسة في كل ترم بدايتها ونهايتها، موتد عودة الموظفين للمدارس، وموعد عودة الطلبة، كما يوضح الجدول بعض مواعيد العطلات، وسوف نوضح لحضراتكم مواعيد الأجازات الموسمية الرسمية….

مواعيد الأجازات الرسمية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أجازة اليوم الوطني السعودي الموافق ٢١ سبتمبر.

عطلة نهاية الأسبوع المطولة ١٦ أكتوبر و١٠ نوفمبر.

عطلة الترم الدراسي الأول بداية من ٢٤ نوفمبر.

عطلة نهاية الأسبوع في ١٨ ديسمبر.

عطلة نهاية الأسبوع المطولة في ١٥ يناير.

وعطلة يوم التأسيس في يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢٢٠

٢ مارس بداية عطلة الفصل الدراسي الثاني.

كما توجد أجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٤ هحريا يوم ١٣ إبريل.

وعطلة نهاية الأسبوع المطولة يوم ٢٨ مايو ٢٠٢٢.

الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد في السعودية

سوف تبدأ بداية العام الدراسي السعودي الجديد للطلبة في يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ والموافق ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، وسوف يتم العودة للمدرسين والإداريين قبلها بستة أيام ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢، أما عن الفصل الدراسي الثاني فسوف يبدأ يوم ١٠/٥/١٤٤٤ هجريا الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ للعام الحالي، والفصل الدراسي الثالث سوف تبدأ يوم ٢٢/٩/١٤٤٤ هجريا، والموافق ١٣ إبريل ٢٠٢٣ ميلادياً وسوف ينتهي يوم ٤/١٢/١٤٤٤ هجريا، والموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣، والذي يعد الموعد المقر. لإنتهاء العام الدراسي بأكمله في جميغ مدارس المملكة العربية السعودية.

التعليم الأساسي في المملكة العربية السعودية

أصبح التعليم في المملكة العربية السعودية متطور كثيراً خلال الخقبة الأخيرة في جميع المدارس، والاي يصل عددها إلى ٣٣٥٠٠ مدرسة على أعلى مستوى، حيث تتيح هذه المدارس للأسر امكانية الاختيار لإلتحاق أبنائهم بمرحلة رياض أطفال من سن ٣ سنوات، وحتى ٥ سنوات حسب الإختيار.