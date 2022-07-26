“نتيجتك هنا” الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم وجميع الولايات

نتيجة شهادة الأساس في السودان هو اكثر ما يتم البحث عنه وتداوله بشكل واسع على نطاق كبير في جميع الولايات السودانية في هذا التوقيت، وذلك لرغبة الطلاب وكذلك أولياء الأمور في التعرف على المعدلات التي قد تم الحصول عليها في امتحانات نهاية العام الدراسي في الدول الأول 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن تفاصيل الحصول على نتائج شهادة الأساس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الأساس في السودان 2022 جميع الولايات.

نتائج شهادة الأساس اعلان نتائج الأساس في السودان 2022 جميع الولايات

وقد خرجت وزارة التربية والتعليم السودانية في بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة لتوضح أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس بالولايات المختلفة قد انتهت بالفعل، وأن الوزارة تعمل في هذا التوقيت على انهاء كافة اعمال رصد الدرجات والنتائج، وقد أشارت الى أن بعض الولايات قد أعلنت بالفعل عن نتائج امتحانات الدور الأول الخاصة بالطلاب، والتي طرحتها خلال الأيام الأخيرة بعد رصد النتائج، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج شهادة الأساس في السودان في ولاية الخرطوم وباقي الولايات رسميا خلال الساعات المقبلة، وذلك من خلال المؤتمر الذي يتم عقده في الساعات الأولى من يوم الأحد الموافق 24 من شهر يوليو.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2022 برقم الجلوس

ويمكن لجميع طلاب شهادة الأساس في السودان الحصول على النتائج الكترونيا بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، من خلال اتباع الخطوات التالية.