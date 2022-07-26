كورونا فى الجزائر.. إصابات كوفيد تواصل الصعود والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 77 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند 266 ألفا و916 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 179 ألفا و85 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.
كورونا فى الجزائر
وأوصت وزارة الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
جدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إليها.
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