رابط نتائج التوجيهي الاردن التكميلي 2022 برقم الجلوس moe.gov.jo

نتائج التوجيهي الاردن ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتيجة توجيهي الأردن، وذلك بعد أن انتهى جميع طلاب هذه المرحلة من أداء الاختبارات النهائية، ولقد شاع التوتر والقلق بين الكثير من الطلاب وذلك لما تمثله هذه المرحلة أهمية في تحديد المستقبل التعليمي للطلاب، ولقد أشار وزير التعليم الأردني إلى أنه سوف يكون موعد ظهور النتيجة في الأيام القليلة القادمة.

نتائج التوجيهي الاردن

أصبح الكثير يتطلع إلى معرفة نتيجة توجيهي الأردن حتى يتم معرفة الدرجات والتقديرات، ولقد تمت الإشارة من قبل وزارة التربية التعليم على أنه سوف يتوفر العديد من الخدمات للطلاب وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها للاستعلام عن النتائج ومعرفة المعدل التراكمي للعام الدراسي الخاص بالتوجيه، وذلك عقب الانتهاء من رصد الدرجات وعمليات التصحيح، ولقد أكدت وزارة التربية والتعليم الاردنية على وجود إجراءات صارمة للحرص على التصحيح بطريقة دقيقة وإعطاء الدرجات المستحقة لكل طالب، فلقد تم بالفعل البداية في تصحيح أوراق امتحانات التوجيهي.

موعد نتيجة توجيهي الاردن

مازال تصحيح أوراق طلاب التوجيهي مستمر في ظل ضوابط وقواعد محددة، ولقد أوضحت الوزارة الأردنية أن بعد انتهاء المراحل المتعددة التي تمر بها أوراق التصحيح في الامتحان التوجيهي سيتم الاعلان عن النتائج مباشرة، ولقد أوضح مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاردنية الاستاذ محمد كنانة أن عدد مراكز التصحيح تصل إلى 37 مركز، بمجرد الإنتهاء سيتم رفع النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية، فمن المتوقع أن يكون ذلك خلال شهر أو أقل على أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر أغسطس ،2022 والتي سوف يتم الحصول عليها بكل سهولة خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

رابط نتيجة توجيهي الاردن

تم الإعلان عن الوقت التقريبي للإعلان عن نتيجة توجيهي الأردن، وذلك عبر الانتهاء الكامل من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بطلاب وطالبات التوجيهي، ومن ذلك يتضح على قرب الوقت الذي سوف يتم فيه الإعلان عن النتيجة، فبات يتساءل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا عن الطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة من خلال الموقع الالكتروني، وهذا ما أوضحته الوزارة أنه يمكن الحصول على نتيجة التوجيهي الاردن من خلال ادخال الاسم ورقم الجلوس عبر موقع التوجيهي الاردن واتباع الخطوات للحصول على النتيجة.