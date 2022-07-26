وظائف المركز الوطني للأرصاد 1444 المملكة “تعلن” 42 وظيفة شاغرة جميع التخصصات تعرف علي الشروط

تم الإعلان عن وظائف المركز الوطني للأرصاد داخل المملكة العربية السعودية لعام 1444، ويتساءل الكثير من الأشخاص داخل السعودية عن هذه الوظائف، حيث قد أعلن المركز عن وجود حوالي ٤٢ وظيفة شاغرة، بمختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، حيث أنه من ضمن المؤهلات الدراسية المطلوبة الدبلوم، والماجستير ويتطلب مؤهل البكالوريوس أيضا، وتتطلب الوظائف تخصصات مختلفة مثل تخصص المالية، وتخصصات في القانون، وتخصصات في العلاقات العامة وغيرها من العديد من التخصصات، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أهم الوظائف المطروحة وشروط التقدم بها.

أنواع وظائف المركز الوطني للأرصاد

ونتابع معكم أهم وظائف المركز الوطني للأرصاد الفارغة التي تم الإعلان عنها للتقدم للعمل بها بمختلف تخصصاتها، وإليكم أهم هذه الوظائف موضحة كالتالي:

من وظائف المديرين المطروحة للتقدم وظيفة المدير العام للإدارة العامة للرصد.

وظيفة مدير أدارة المشاريع لمركز الرصد الوطني.

ومن وظائف المديرين أيضا مدير الجودة الشاملة بكامل إدارتها.

كما أنه من ضمن الوظائف الأخرى المطروحة أخصائي مناخ وأحوال جوية.

وظيفة متنبئ جوي للتنبئي بأهم الأرصاد الجوية داخل السعودية.

وظائف الشئون المالية فهناك وظيفة مراقب مالي، ومحلل مالي للشئون المالية داخل المركز، ووظيفة أخصائي تدقيق مالي.

أما عن الوظائف الهندسية فهناك وظيفة مهندس متخصص في أنظمة الرادار، ومهندس متخصص في ميكانيكا الرادار.

شروط التقديم بوظائف الأرصاد

وبعدما وضحنا لكم أهم وظائف المركز الوطني للأرصاد، والتي تم الإعلان عنها من قبل المركز بشكل رسمي، نتابع معكم شروط التقديم والتي يتم البحث عنها كثير من قبل الأشخاص الذين يرغبون في التقديم:

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية فلا يحق للأشخاص من جنسيات آخري التقدم للالتحاق بأحدي هذه الوظائف.

أن يكون الشخص المتقدم قد أجري المقابلة الشخصية للتقديم والاختبار ونجح في تجوزهما.

عدم العمل بأي مؤسسة أو جهة حكومية آخري بالسعودية وأن يكون متفرغ تماما للعمل بالمركز الوطني.

أن يكون من ضمن الملفات المقدمة للمن يرغب في الحصول علي العمل ملف عن حسن السير والسلوك.

عدم وجود أي مخلفات أو عقوبات ويكون قد أنهي خدمته العسكرية.

موعد التقديم لوظائف الأرصاد

تم الإعلان عن بدأ التقديم للوظائف من الأحد 1443/12/25هـ لمدة أسبوع علي ان ينتهي يوم الأحد 1444/1/2هـ.