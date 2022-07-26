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عمر شويل - جدة موعد التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤ ؛ تعتبر الكلية التقنية من أوائل الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية حيث تعمل هذه الكلية على تجهيز الطلاب كي يكونوا مؤهلين علمياً وعمليا وقد تم الإعلان عن موعد التسجيل في الكلية التقنية للعام الدراسي ١٤٤٤ فيجب على الطلاب تسجيل الدخول إلى الكلية التقنية وذلك حتى يتم الحصول على كافة التفاصيل التي تخص التسجيل الخاص بالطالب ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح موعد التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤ كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

موعد التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤

قامت الكلية التقنية بالاعلان عن موعد التسجيل للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤ على أن يبدأ في يوم الأحد الموافق ( ٢٥/ ١٢ /١٤٤٣) ه‍ حيث يستمر التسجيل إلى يوم الخميس التاسع والعشرين من نفس الشهر على أن يكون ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣) ه‍ وذلك لكافة أقسام الكلية التقنية.

أقسام الكلية التقنية

تنقسم الكلية التقنية إلى أقسام يقوم كل طالب بالتسجيل في القسم الذي يرغب الالتحاق به وهذه الأقسام تتمثل في الآتي:

قسم الدراسات العامة.

قسم اللغة الإنجليزية.

قسم تقنية البيئة.

قسم التقنية الإدارية.

قسم التقنية المدينة والمعمارية.

قسم تقنية الحاسب.

قسم التقنية الكيميائية.

قسم التقنية الكهربائية.

قسم التقنية الميكانيكية.

قسم التقنية الإلكترونية.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤

في ضوء تسجيل الجامعات 1444 والتسجيل في المؤسسة العامة للتدريب القني والمهني لهذا العام؛ تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي قامت كلية التقنية وضعها للتسهيل على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية أن يقوموا بالتسجيل وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ثم يتم الضغط على أيقونة البوابة الإلكترونية للقبول.

على المستخدم أن بالنقر على زر متقدم جديد.

القيام بتدوين كل من نوع الهوية ، رقم الهوية ،سنة الميلاد بالهجري ، رقم الجوال.

ثم يتم التأكد من رقم الجوال.

على المستخدم أن يقوم بإدخال البريد الالكتروني.

وأيضاً رمز التأكيد المتواجدة في الصورة.

النقر على أيقونة موافق على التعهد والإقرار.

الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول بتدوين كل من بطاقة الأحوال وكلمة المرور.

النقر على أيقونة التقديم على دبلوم الكليات التقنية صباحي أو مشاري.

بعد ذلك يتم الإطلاع على الشروط العامة للتسجيل.

النقر على أيقونة التقديم على البرنامج.

كتابة كل من الإسم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة باللغة العربية وأيضاً باللغة الإنجليزية مثل جواز السفر.

النقر على زر التالي.

تدوين تاريخ الميلاد وأيضاً مكان الميلاد والجنسية.

إختيار مدينة السكن.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التالي.

إختيار الوحدة التدريبية والنقر على زر التالي.

على المستخدم أن يقوم باختيار التخصص الذي يريده ولا بد أن يكون أكثر من رغبة والنقر على زر التالي.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على رابط التثبت من المؤهلات العلمية.

النقر على أيقونة موافق.

وبعد ذلك يتم الضغط على تنفيذ الفرز.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تحميل إشعار التسجيل.

شروط التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤

تم وضع بعض الشروط التي يجب أن توافرها عند الرغبة في القبول و التسجيل في الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

لا بد أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يجب ألا يتعدى عمر الطالب عن ثلاثون 30 عاماً .

يشترط عدم تخرج الطالب من أحد الجامعات السعودية.

يجب أن يكون متخرج من الثانوية العامة أو ثانوية المعهد العلمي أو المعهد الثانوي الصناعي أو ثانوية الصم والبكم.

ألا يتعدى تاريخ الحصول على المؤهل عن خمسة 5 سنوات.

يجب ألا يكون الطالب خريجاً من نفس البرنامج التدريبي المتقدم له وأيضاً ألا يكون مستمر في هذا البرنامج.

لا يجب القيام بالتقديم على أي برنامج اخر في نفس الفترة الزمنية.

ألا يكون المتقدم موظفاً ومن الممكن أن يتم قبول الموظفين وذلك في حالة موافقة جهة العمل.

عدم فصل المتقدم من اي كلية تقنية وذلك في فترة الفصلين الماضيين.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على موعد التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤ وأيضاً كما بالتعرف على طريقة التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٤ كما أننا قمنا بالتعرف على شروط التسجيل والقبول في الكلية التقنية.