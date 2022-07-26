300 ألف فورى بدون شرط إيداع أول قسط وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء

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300 ألف فورى بدون شرط إيداع أول قسط ، لا يحتاج العميل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج ، حيث جاء هذا المنتج ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية المتنوعة التي دائماً ما يبحث عنها العملاء الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية سهلة وميسرة بشروط غير معقدة وبإجراءات سريعة ، كما يبحث العميل عن عروض تمويلية تمكنه من تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة .
300 ألف فورى ونقدي بدون تحويل الراتب وبدون شرط إيداع أول قسط
تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، كما عملت شركة النايفات للتمويل علي توفير العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.
ما المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل ؟
- قامت شركة النايفات للتمويل بتوفير برنامج التمويل الشخصي بالعديد من المزايا.
- قرض شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل .
- 100 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- تتيح شركة النايفات للتمويل للعميل إمكانية الحصول على المبالغ النقدية بدون شرط إيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة.
- قرض شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة تلائم جميع العملاء.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب حتي 5 سنوات.
- توفر الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من تجديد التمويل الشخصي.
كيف يمكن طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل ؟
وفرت شركة النايفات للتمويل للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، حيث لا يشترط زيارة فرع الشركة في مرحلة التقديم ويتم زيارة فرع الشركة فقط في مرحلة التوقيع على عقد التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل شركة النايفات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
- للاستفادة من قرض شركة النايفات للتمويل يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدى الشركة في المملكة العربية السعودية.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك لاستكمال إجراءات طلب المنتج.
- الشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون من المواطنين السعوديين.
- مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يجب ألا تقل عن 3 أشهر لاستكمال جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك سجل ائتماني جيد عند التقدم بالطلب.
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