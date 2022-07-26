استعلام عن تأشيرة خروج نهائي وطريقة الغاء التأشيرة عبر منصة ابشر absher.sa

يستطيع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية إجراء استعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم من خلال منصة خاصة بخدمات التأشيرات، لمساعدة المقيمين بها على تقديم الطلبات والاستعلام أيضًا عن كافة النتائج المتعلقة بأمور الخروج والعودة من وإلى السعودية، وذلك بالطرق الإلكترونية البسيطة وسوف نطلعكم من خلال هذا المقال على خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة، وطريقة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

حتى نستطيع الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا نتوجه الى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي من شأنها تنفيذ إجراءات تأشيرات خروج وعودة، وإطلاع المواطنين والمقيمين على التفاصيل والمعلومات التي يرغبون في معرفتها، وتتم خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج نهائي مقيم برقم الإقامة بالطريقة التالية:

ادخل مباشرةً إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية، وتسجيل الدخول عبر رابط وزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك قم بالدخول على خيار المقيمون من القائمة الظاهرة لك.

ستظهر لك قائمة بكافة الخدمات الإلكترونية الممكن، إجراءها اختر خدمة الاستعلام عن تأشيرة.

بعد ذلك أكتب بياناتك كما هي بجواز السفر الخاص بك مثل اسمك، رقم إقامتك، ورقم جواز السفر.

ثم قم بمراجعة المعلومات التي أدخلتها وانتظر قليلاً.

سيتم توضيح كافة المعلومات حول صدور تأشيرة خروج الخاصة بك مثل موعد انتهاء التأشيرة وتاريخ الخروج النهائي.

بعد ذلك تسطيع اختيار ايقونة طباعة تأشيرة الخروج النهائي للحصول على نسخة ورقية من تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا.

طريقة إلغاء تأشيرة خروج نهائي

يضطر بعض المقيمين إلى طلب إلغاء تأشيرة خروج نهائية بعد استخراج تأشيرة الخروج والعودة بسبب ظروف طارئة، ويمكن إلغاؤها من قبل المقيم أو الكفيل صاحب العمل، وسوف تتمكن من الاعتراض على التأشيرة بالطريقة التالية:

يجب أن تكون مسجل على منصة أبشر لتسجيل الدخول بها.

بعد ذلك قم بالدخول ألي أبشر أعمال.

ثم اختر خيار جوازات.

بعد ذلك انتقل إلى خدمة التأشيرات.

ثم قم بالدخول على إلغاء الخروج النهائي.

بعد ذلك قم بالموافقة على البنود التي ستعرض عليك.

ثم إملاء نموذج الإلغاء ببياناتك الشخصية في الخانات المخصصة لكل معلومة مثل الاسم ورقم الإقامة ورقم الهوية.

بعد ذلك عليك ضم المستندات المطلوبة منك، ويجب أن تكون صحيحة.

وأخيرا اختر تأكيد تقديم الطلب.

من خلال مقال استعلام عن تأشيرة خروج نهائي قمنا بتوضيح الخطوات الواجب إتباعها لمعرفة نتيجة طلب تأشيرة خروج وعودة، كما عرضنا لكم أيضًا طريقة الاعتراض على التأشيرة وإلغائها قبل صدورها، ويتم كل ذلك من خلال منصة أبشر التي تعمل بإشراف وزارة الداخلية السعودية.