نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تكافل الراجحي تأمين سيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتهر تأمين الراجحي للسيارات بالكثير من الخدمات التي يقدمها لصاحب السيارة المؤمن عليها، ودائمًا ما يريد الناس الاستفسار عن مجموعة من الأمور، وذلك يتم من خلال التواصل مع رقم تكافل الراجحي تأمين سيارات، وهذا ما سنقوم بتوضيحه داخل هذا المقال.

رقم تكافل الراجحي تأمين سيارات

يتم التواصل مع شركة الراجحي، وذلك بهدف معرفة كافة الخدمات الخاصة بتأمين السيارات وتمويلها، ومعرفة المبالغ الخاصة بكل وثيقة تأمين، وذلك يتم من خلال الاتصال على الرقم التالي: 920004414، فخدمة عملاء شركة الراجحي تتميز بالرد السريع على العملاء.

أسعار تأمين الراجحي للسيارات ضد الغير

إن سعر تأمين الراجحي للسيارات يختلف على حسب نوع كل سيارة وتاريخ إصدارها، وإليكم القائمة الخاصة بأسعار تأمين الراجحي بالشكل الآتي ذكره:

يصل سعر التأمين على سيارة أزيرا 2016 إلى حوالي 983 ريال سعودي.

بينما يقدر سعر التأمين على سيارة هيونداي أكسنت 2008 بحوالي 1113 ريال سعودي.

وسعر التأمين على سيارة فورد فيوجن 2020 يقدر بحوالي 983 ريال سعودي.

ويبلغ سعر التأمين على سيارة نسيان باترول 2020 حوالي 859 ريال سعودي.

بينما يقدر سعر التأمين على سيارة تويوتا جيب 2011 بحوالي 885 ريال سعودي.

وسعر التأمين على سيارة تويوتا كرولا 2012 يصل إلى حوالي 967 ريال سعودي.

طريقة طباعة شهادة تأمين السيارة من الراجحي إلكترونيًا

تتم عملية طباعة شهادة تأمين السيارة من الراجحي من خلال اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر نقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لبنك الراجحي عبر الإنترنت، وذلك يتم عن طريق الموقع الرسمي تأمين السيارات.

ومن بعدها نقوم بالنقر على أيقونة تكافل المركبات.

ثم تأتي خطوة تسجيل البيانات، وبعدها يتم تحديد الوثيقة، وتسجيل رقم الهوية.

ومن بعد ذلك نقوم بإدخال كود التحقق الظاهر أمامنا، وبعدها سيظهر أمامنا وثيقة التأمين الخاصة بنا، ويتم النقر على طباعة، وذلك بعد أن يتم تحميلها كملف.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص رقم تكافل الراجحي تأمين سيارات، وكيفية الحصول على وثيقة تأمين سيارات من الراجحي بصورة إلكترونية، كما عرضنا كذلك الأسعار الخاصة بتأمين الراجحي للسيارات.