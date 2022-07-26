الاستعلام عن نقل خدمات وافد عبر خدمات مكتب العمل وزارة الموارد البشرية

زاد البحث في الفترة الأخيرة عن الاستعلام عن نقل خدمات وافد التي تعتبر واحدة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية حيث تم الإعلان عنها من قبل الكثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى وكل ذلك من خلال خطوات بسيطة سوف نعرضها في هذا المقال.

الاستعلام عن نقل خدمات وافد

هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي يقدمها مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بجانب الكثير من الخدمات الأخرى ويمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة من على الهاتف من المنزل وذلك من خلال الإنترنت وهذه الخطوات كالآتي:

في البداية لا بد من الدخول على الموقع الخاص بالخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الرابط الخاص به وزارة الموارد البشرية.

يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

في حالة عدم وجود حساب على الموقع لا بد من إنشاء حساب جديد والقيام بتسجيل الدخول.

لا بد من اختيار المنشأة التي يتم النقل إليها.

يتم الضغط على أمر نقل خدمة عامل وافد.

يتم نقل الوافد إلى صاحب العمل.

يجب أن يقوم صاحب العمل بتأكيد ذلك من خلال البريد الإلكتروني.

لا بد من تسديد أي رسوم مادية.

بعد الانتهاء من كافة الإجراءات لابد من الاستعلام في الجوازات عن نقل الوافد.

في النهاية يتم إصدار إقامة جديدة للوافد.

شروط نقل خدمات وافد

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في نقل خدمات وافد وهذه الشروط كالآتي:

لا بد أن تكون هذه المنشأة مرخصة ترخيص مسجل وساري.

لابد أن تكون رخصة العمل أيضًا سارية.

لابد أن يكون الوافد يحمل جنسية مختلفة عن الجنسيات الممنوعة من نقل الخدمات.

يجب أن تكون هذه المنشاة مسموح لها بنقل الخدمات إليها.

لابد أن تكون هذه المنشأة موجودة داخل النطاق الأخضر.

في النهاية تحدثنا عن الاستعلام عن نقل خدمات وافد الذي يعتبر إحدى الخدمات التي تقدمها موقع الخدمات الالكترونية وقد ذكرنا بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للإستعلام، وذكرنا أيضًا الشروط التي يجب توافرها.