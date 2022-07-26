طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب وشروط التسجيل عبر موقع eservices.ca.gov.sa

تصدرت طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب محركات البحث، وذلك يرجع إلى أن خدمة حساب المواطن من أشهر الخدمات الاجتماعية والتي تساعد العزاب على مواجهة أعباء المعيشة وتعينهم على فتح مشروعات خاصة بهم، لكن لابد توافر شروط معينة كي يتم الاستفادة من تلك الأمور، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

تتم طريقة التسجيل إلكترونيًا في حساب المواطن للعزاب من خلال تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر الانترنت.

ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد الظاهرة أمامه بالصفحة.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات التي تطلبه منه بالصفحة، فيجب إدخالها بشكل صحيح.

ويقوم بعدها بتسجيل كود التحقق المرئي الذي يرسل للمتقدم عبر هاتفه المسجل من خلاله عبر الصفحة، ثم يقوم بالنقر على أيقونة التالي.

ومن بعدها يقوم بالضغط على أيقونة تغيير كلمة السر، ومن بعد مراجعة البيانات، فهنا تأتي خطوة إرفاق الأوراق المطلوبة من المتقدم عبر الموقع، والتي تتمثل في عقد إيجار الشقة أو فاتورة مياه باسم العازب.

ثم تأتي آخر الخطوات والتي تتمثل في قيام المتقدم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ومن بعدها يقوم بإرسال طلب التقديم.

شروط حساب المواطن للعزاب

حددت الحكومة السعودية عددًا من الشروط الجديدة والتي على أساسها يتم قبول طلب التقديم للتسجيل في حساب المواطن للعازب، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات عقارية أو تجارية باسمه. وذلك بالإضافة إلى ألا يكون مستفيدًا من أي خدمات اجتماعية أخرى.

كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ولديه إقامه دائمة داخل الأراضي السعودية.

ومن الضروري أن يكون راتب المتقدم الشهري لا يجتاز ال2000 ريال سعودي.

ويشترط أن يقوم بتقديم كافة المستندات التي تثبت بأن المتقدم غير متزوج.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم بشكل مفصل كافة المعلومات التي تدور حول طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب. حيث لاحظنا أن قبول طلب التقديم في حساب المواطن والاستفادة منه مقترنًا بصورة كبيرة بتوافر مجموعة من الشروط في العازب. وهذا ما قمنا بذكره داخل هذا المقال.