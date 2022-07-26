روسيا: أوكرانيا تخطط لتفجير مواد كيميائية سامة فى أحد مصانع سلافيا

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أوكرانيا تخطط للقيام بأعمال استفزازية تتمثل فى تفجير حاويات تحتوى على مواد كيميائية خطرة بمصنع زيوت ودهون فى مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك.





وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع الروسى الجنرال ميخائيل ميزينتسيف -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن أوكرانيا تخطط لاستفزاز فى مصنع للزيوت والدهون فى مدينة سلافيانسك، من خلال تفجير حاويات تحتوى على ما يزيد على 120 طنا من مركب "الهكسان" السام.

وأضاف ميزينتسيف أن وزارة الدفاع الروسية تحذر سكان سلوفيانسك من أن نظام كييف قد أكمل الاستعدادات لاستفزاز وحشى آخر باستخدام مواد سامة قوية، فى معمل الزيوت والدهون، وأن موظفى إدارة القوات الأمنية الأوكرانية يخططون لتفجير الحاويات التى تحتوى على مواد كيميائية خطرة "الهكسان".