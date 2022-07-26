المرشحة لمنصب رئيس الوزراء البريطانى: لن أرسل قوات مباشرة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت تروس خلال مناظرة أمام ريشى سوناك، منافسها على منصب رئيس الوزراء البريطانى، أمس الإثنين، فى إفادة حول ما إذا كان هناك إمكانية لإرسال الأسطول البريطانى إلى البحر الأسود: "لست مستعدة ليكون لدى المملكة المتحدة تدخل مباشر فى النزاع".
وأوضحت الوزيرة أن بريطانيا بذلت الكثير لتكون أول بلد فى أوروبا يفرض عقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن بلادها تقدم لـ أوكرانيا مساعدة فى مجال التأمين البحرى لإخراج الحبوب من أوديسا بعد التوصل إلى الاتفاق،
وتابعت: "أوكرانيا ليست عضوا فى الناتو، وأعتقد أنه من غير الصحيح استخدام قدراتنا أو وسائلنا بشكل مباشر".
وكانت السلطات الروسية، اتهمت المخابرات البريطانية بدعم نظيرتها الأوكرانية فى محاولة اختطاف المقاتلات الروسية.
وأحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، الإثنين، عملية استخبارات عسكرية أوكرانية تحت إشراف حلف شمال الأطلسى "الناتو" لاختطاف طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية.
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