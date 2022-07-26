تمويل سريع من الراجحي بدون كفيل وبراتب 1900 ريال فقط لجميع العملاء في المملكة

تمويل شراء سيارة بدون موافقة الكفيل أو تحويل الراتب بالمملكة العربية السعودية، فمن ضمن العروض التمويل التي يوفرها بنك الراجحي الذي يعد من أهم البنوك والمؤسسات في المملكة العربية السعودية أنه أصبح يوفر تمويل من أجل شراء سيارة دون الاحتياج إلى إذن وموافقة الكفيل أو حتى تحويل الراتب على البنك وهذه المزايا مفضلة للمواطنين السعوديين وأيضا للوافد المقيم وعلى الرغم من ذلك هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في العميل للحصول على هذا التمويل.

شروط الحصول على تمويل السيارة من الراجحي

في حالة المواطن السعودي يجب ألا يقل الراتب الخاص به عن ١٩٠٠ ريال سعودي في الشهر الواحد في حين أن الوافد المقيم يجب ألا يقل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي

ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب عن ٦٠ سنة إذا كان على رأس عمله وإذا كان متقاعد ألا يزيد عمره عن ٦٥ سنة.

في حال قيام مقدم الطلب بتأجير السيارة دون قيامه بعملية تحويل الراتب يجب عليه هنا أن يدفع ٣% رسوم سنوية من القيمة الكلية للسيارة .

مزايا الحصول على تمويل سيارة من البنك الراجحي

نظراً لكثرة الأوراق الروتينية المطلوبة للحصول علي تمويل من أي جهة، وتوافر مصادر دخل يصعب تحديد عائدها شهريا حيث أن عائدها غير ثابت، فقد قامت بعض البنوك بتسهيل الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، ومن أشهر البنوك السعودية التي سهلت تلك الخدمات هي بنك الراجحي، والذي قدم خدمات متميزة للعملاء، لتسهيل كل أنواع وأشكال التمويل والقروض لتناسب كافة العملاء:

جميع إجراءات الحصول سهلة وسلسلة ففور استيفاء الطلب لجميع الشروط فإنه يتم إعلام مقدم الطلب أن طلبه مقبول.

نظام التقسيط مرن ولا يتطلب أن يكون مقدم الطلب الراتب الخاص به مرتفع للغاية.

متاح نظام الدفع المبكر.

فترة السداد تتراوح ما بين سنة إلى ٥ سنوات وحيث تكون قيمة القسط متماشية مع قيمة الراتب الذي يحصل عليه العميل.

التمويل متاح للرجاء والنساء سواء كان مواطن أو مقيم دون الحاجة إلى إذن الكفيل.

طريقة التقديم للحصول على تمويل السيارة من بنك الراجحي

النموذج الحصول على هذا القرض يتم تعبئته بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالبنك الراجحي، هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يتم إرفاقها على الموقع وهي صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول للمواطن / صورة من بطاقة الإقامة سارية المفعول وذلك في حالة الوافد المقيم، وأيضا صورة من جواز السفر الخاص به / خطاب من جهة عمل مقدم الطلب في حالة المواطن والمقيم وذلك لمعرفة قيمة مصدر الدخل الخاص به، وكشف حساب لآخر ٣ شهور ويكون مرفق معه الرخصة الخاصة بالقيادة وفى حالة العملاء الذين قاموا بتحويل الراتب لأسباب معينة قبل حصوله على هذا التمويل صورة من خطاب التحويل.