هيئة الانتخابات التونسية تعلن موعد إعلان نتائح الاستفتاء على الدستور

جدة - نرمين السيد - وأفادت الهيئة بأن عملية الاستفتاء على الدستور جرت بشكل سلس دون تسجيل أى خروقات، مشيرة إلى أن عمليات فرز الأصوات بدأت فى كل مراكز الاقتراع، وأنها ستقوم بتجميع النتائج من 33 هيئة فرعية من الداخل والخارج.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركين فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد داخل تونس إلى 21.85 % حتى السابعة مساءً "الثامنة بتوقيت القاهرة" حيث وصل عددهم إلى مليون و951 ألفا و563 ناخبا، من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت داخل تونس.

وقال بو عسكر، خلال مؤمر صحفى عقد اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، إنه بالنسبة التونسيين فى الخارج فقد بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة السادسة مساء، فى دائرة فرنسا "1" 5.5 % من عدد المسجلين البالغ عددهم 84 ألفا و502 ناخب، وفى دائرة فرنسا 2 بلغت النسبة 5.3 % من عدد المسجلين 104 آلاف و210 ناخبين، ودائرة ألمانيا 6 % من عدد المسجلين البالغ عددهم 26 ألفا و746 ناخبا، وبلغت فى دائرة الامريكيتين وباقى الدول الأوروبية 5.9 % من عدد المسجلين والبالغ عددهم 52 ألفًا و153 ناخبًا، وفى دائرة العالم العربى وبقية العالم بلغت النسبة 10.2 % من عدد المسجلين البالغ عددهم 31 ألفا و451 ناخبا.