نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئه بالنقل 1444 بأرق التبريكات والصور للمعلمين والمعلمات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئه بالنقل لإرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بعد وصول رسالة وزارة التعليم السعودية التي تم إرسالها اليوم لأكثر من 33.900 ألف معلم ومعلمة بعبارة “مبروك تم نقلك” الذين تم قبولهم بحركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa لتنتهي بها معاناتهم اليومية في الذهاب لمقار عملهم البعيدة عن أماكن إقامتهم إلى مدارس قريبة من منازلهم، والتي تعمل على تحسين وضع المعلم في حياته العملية والاجتماعية والأسرية حيث الاقتراب من أفراد العائلة مما ينعكس على تحسين المنظومة التعليمية والعطاء العلمي، مع الحركة تتم وفق معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة.

أرقى عبارات تهنئه بالنقل الخارجي عبر رسائل الواتس آب 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن من أجمل عبارات تهنئة نقل معلمة أو معلم تسطيع إرسالها عبر الواتس آب لبعث البهجة والسرور إلى قلوبهم ونذكر منها التالي :

ألف مبروك النقل الخارجي ربي يجعلها حركة نقل للخير وراحة البال.

مبروك قبولك في حركة النقل الله دائمًا يختارلك الخير وينقلك للأصلح.

أرق وأجمل التبريكات لصديقتي الغالية اللهم اجعلها حركة نقل للخير والسعادة الدائمة.

اللهم احفظ أختي واجعل العلم نور يرافق خطواتها ألف مبروك النقل الخارجي.

أجمل التهاني القلبية لصديقي الغالي بمناسبة النقل الخارجي ومن نجاح لنجاح ومن منصب لمنصب أعلى على الدوام.

اللهم اجعل التوفيق رفيق دربك والنجاح رفيق عمرك مبروك النقل الخارجي.

أجمل تبريكات التهاني بمناسبة النقل الخارجي للمعلمين عبر رسائل الجوال 1444

إضافة لما سبق بإمكانك إرسال أسمى التبريكات للتعبير بها سعادتك للمعلمين الذين تم اختيارهم في حركة النقل الخارجي بعد تعديلات المفاضلة الصادرة من وزارة التعليم السعودية، ومشاركتهم فرحتهم بالخبر الذي طال انتظارهم له لتنتهي به معاناتهم اليومية وتحقيق استقرار مهني ووظيفي بالأيام القادمة، ومن أسمى التبريكات والتهاني التالي:

أولًا بارك الله لكم فيما أعطاكم من نجاح وتوفيق مبارك عليك حركة النقل.

بارك الله لكم فيما أعطاكم من نجاح وتوفيق مبارك عليك حركة النقل. كذلك اللهم زد معلمينا من عطاءك ومن فضلكم فهم نور العلم على الأرض اللهم سدد خطاهم ألف مبروك النقل الخارجي.

اللهم زد معلمينا من عطاءك ومن فضلكم فهم نور العلم على الأرض اللهم سدد خطاهم ألف مبروك النقل الخارجي. أيضًا لقد أثمرت مساعيك فيا رب بارك فيما أعطيت معلمنا الغالي من توفيق ونجاح مبروك النقل.

لقد أثمرت مساعيك فيا رب بارك فيما أعطيت معلمنا الغالي من توفيق ونجاح مبروك النقل. مبارك عليك العمل الجديد وحركة النقل استمر في العمل الدؤوب وفقك الله.

بالصور أجدد عبارات تهنئة بالنقل من العمل وزارة التعليم السعودية 1444

في الختام إليك أرق صور تبريكات وتهاني النقل للمعلمين والمعلمات بالسعودية لإرسالها لرفاقكم الممتهنين بتلك المهنة السامية.