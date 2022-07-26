طريقة اضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق الجديدة 1444

يبحث العديد من المستفيدين من الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية عن طريقة إضافة تابع، لكل من يريد إثبات أهليته للحصول على معاش الضمان عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، ليتمكن الشخص من إضافة تابع جديد مثل ابنه أو زوجته وتعديل البيانات الخاصة، واليوم سنوضح لكم طريقة إضافة تابع في الضمان الإجتماعي.

كيفية إضافة تابع في الضمان الإجتماعي المطور

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإضافة تابع في الضمان الإجتماعي المطور وهي كالتالي:

يجب الدخول أولا إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

اضغط بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على إدارة التابعين.

اختر بعد ذلك جملة التقديم الآن الموجودة في أسفل الصفحة.

سيتم تحويلك بعد ذلك إلى صفحة جديدة بها الخدمات.

وستظهر صفحة جديدة بها التابعين، يجب أن تقوم بتحديد التابع الجديد الذي ترغب بإضافته.

يجب تعبئة جميع المعلومات الخاصة بالتابع.

ثم اضغط بعد ذلك على التالي.

سيتم تحويلك لصفحة جديدة بها الوثائق والأوراق المطلوبة التي يجب رفعها.

ثم قم بإضافة تابع بنجاح.

قم بعد ذلك بتقييم الخدمة واضغط على حفظ.

يجب على المستفيد أن يقوم بحفظ الرسالة بعد تسجيل الطلب فمن الممكن أن تحتاج إلى تلك الرسالة في وقت لاحق، وإذا لم يكن الشخص التابع مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور، فيجب مراجعة شروط الضمان الاجتماعي قبل التسجيل.

شروط إضافة التابعين في الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص التابع الجديد للضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي: