نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك” نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بالرقم القومي ورقم الجلوس service.azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة الثانوية الازهرية 2022، حيث زاد البحث بين الطلاب والطالبات من مختلف المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد ظهور نتائج الثانوية الأزهرية 2022، وكيف يمكنهم استخراج النتيجة الخاصة بهم عبر الرابط الرسمي برقم الجلوس والرقم القومي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال آخر الأخبار بخصوص النتائج، وكيف يمكنكم الوصول لها عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية فور اعتمادها والإعلان عن أسماء اوائل الطلبة، فتابعوا معنا في ثقفني.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وقد أنهى الطلاب والطالبات في قطاع الازهر امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الاول للعام الدراسي 2021 – 2022 منذ فترة تجاوزت الاسبوعين، وبدأت اسئلة الطلاب والطالبات عن موعد ظهور النتائج بعد أسبوع تقريبا من انتهاء الاختبارات، وقد انتشرت العديد من الأخبار بين الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موعدها.

حيث انتشر خبر بين طلاب الثانوية ينص على أن النتائج ستظهر في يوم الاربعاء هذا الاسبوع، وحسب رؤيتنا فمشيخة الازهر لم تعلن عن موعد محدد لظهور النتائج، وهذا كالعادة بكل عام، ولكنها بكل تأكيد ستظهر بعد انتهاء تصحيح الدرجات والإعلان عن أسماء الاوائل في مؤتمر نتائج الشهادة الازهرية، والذي سيقوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب بالاتصال هاتفيا بالاوائل لتهنئهتم.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022

يترقب المصريين وأولياء الأمور موعد ظهورها لجميع المحافظات، فنعتقد حسب خبرتنا الطويلة أن عمليات التصحيح والمراجعة قد انتهت، والدرجات يتم تجميعها وتجهيزها للإعلان عنها، وبعد أن تكون الدرجات جاهزة يتم تحضير كشف به أسماء اوائل الطلاب والطالبات، وهذا للإعلان عنها في مؤتمر ظهور النتيجة، وتهنئة هؤلاء الطلاب هاتفيا وعلى شبكات التواصل.

ويتوقع أن تظهر النتائج خلال ساعات أو أيام قليلة قادمة، ولكن في حالة اذا تأخرت، فستظهر في مطلع شهر أغسطس المقبل قبل نتائج الثانوية العامة ككل عام، وفي حالة الإعلان عنها بشكل رسمي فسوف نخبركم في موقع ثقفني، وقد تابعنا معكم تقديم الكلية الحربية 2022، فتابعوا معنا.

وقد الإعلان في الحساب الرسمي الخاصة ببوابة الأزهر الإلكترونية على الفيسبوك عن موعد بدء امتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم 20 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس، وذلك كما تلاحظون من المؤشرات الهامة التي تدل على جاهزية نتائج الدور الاول وانتهاء أعمال التصحيح بنسبة كبيرة، ويتبقى اعتماد الشيخ لها.

رابط بوابة الأزهر الشريف نتائج

ونتعرف معكم على رابط الاستعلام عن نتيجه الثانويه الازهريه الخاصة بالطلاب والطالبات بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر موقع بوابة الأزهر الشريف azhar، حيث سيتم إعلان ظهور تلك النتائج هناك، وبالطبع في وقت إعلان النتيجة سيكون الموقع عليه ضغط كبير، فننصحكم بالصبر أثناء ذروة الضغط والمحاولة حتى تصلوا إلى النتيجة، وهذا عبر هذه الخطوات: