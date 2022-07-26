نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان السعودية تصاميم مدينة ذا لاين في نيوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان السعودية تصاميم مدينة ذا لاين, فقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة نيوم في يناير العام الماضي الفكرة والرؤية الأولية للمدينة والتي تعيد ما يجب أن تكون علية المدن في المستقبل, و قد أضاف أيضا أنه لا يمكننا أن نتجاهل الأزمة البيئية وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان معظم مدن العالم, ولذلك نمضي على قدم وساق في نيوم لكي نكون من الأوائل الذين يقدمون حلولا متميزة ومبتكرة.

تعد مدينة ذا لاين ثورة في الإنشاءات وستنبهر العالم بروعة تصاميمها وقمة الإبداع فيها, وستقدم مدينة ذا لاين المستقبلية نموذجا رائعا عالميا سيحقق الإنسان من خلاله تناغما مع الطبيعة.

مدينة ذا لاين

ذا لاين هي أحد المشاريع السعودية المهمة فـي رؤية 2030 , حيث تقدم سلسلة من المجتمعات المترابطة. وتأتي تصاميم ذا لاين لترسم صورة مستقبلية لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية, حيث تنعم ببيئة ينعدم فيها الشوارع والسيارات وكذلك لن يكون هناك أي انبعاثات كربونية, وتسهم أيضا في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة شمال غرب السعودية, وتعتمد مدينة ذا لاين على الطاقة المتجددة بنسبة 100%, حيث تقدم أولوية لصحة الإنسان وكذلك رفاهيته على البنية التحتية وطرق ووسائل النقل كما هو معهود في المدن التقليدية. كما يستطيع 40% من سكان العالم الوصول إلى نيوم في أقل من 4 ساعات.

مواصفات تصاميم مدينة ذا لاين

تواجه مدينة ذا لاين تحديا بشريا عظيما, حيث أن المدينة ستخلو تماما من أي قيود للبنية التحتية التقليدية. وإليكم بعض مواصفات تصاميم ذا لاين كما يأتي:

يبلغ ارتفاعها 500 متر فوق سطح البحر.

كما أن يبلغ عرضها 200 متر ذلك على امتداد 170 كيلو مترا.

يبلغ مساحتها 34 كيلو مترا مربعا.

ستسع حوالي 9 ملايين نسمة, وهذا حجم كبير جدا والذي سكون له الفضل في تقليل تمدد البنية التحتية.

توفير قطار فائق السرعة ينقل السكان ويصل في مدة 20 دقيقة تقريبا.

أيضا سرعة وصول السكان إلى المرافق والخدمات خلال 5 دقائق.

تأمين التنقل سيرا على الأقدام, والذي بشأنه يمكن السكان من الاستمتاع بالطبيعة والمناخ المثالي بمدينة ذا لاين.

ذا لاين نهجا جديدا في مجال التصميم

ستقوم مدينة ذا لاين بتقديم نهجا جديدا لتصميم المدن, حيث يركز هذا النهج على مفهوم انعدام الجاذبية والمقصود به بناء وتوزيع مكونات المدينة على هيئة طبقات عمودية عكس ما يتكون عليه المباني الشاهقة الارتفاع, والذي يتيح بدوره للسكان القدرة على التحرك في اتجاهات ثلاثة وهي إلى الأعلى و إلى الأسفل وأيضا بشكل أفقي في كل جانب.

تسهل هذه الفكرة تنقل السكان بين أماكن احتياجاتهم اليومية مثل المدارس والحدائق والمنازل وغيرها خلال خمس دقائق فقط.

كما تغطي الأسطح الزجاجية جانبا المدينة الخارجيين. هذه الأسطح عبارة عن مرايا عاكسة تعطيها هيئة فريدة ومميزة, كما أنها تسمح للتفاصيل الخاصة بها بأن تندمج مع الطبيعة. بالإضافة إلى أنه تم تصميم مساحات المدينة الداخلية بطرق جديدة ومبتكرة ذلك لخلق لحظات فريدة لا تنسى, ويتم ذلك من خلال فريق متميز كامل من المهندسين والمعماريين الذين يمتلكون كفاءات عالمية.

وفي إطار سعي نيوم لتطوير أعمالها في مختلف مشاريعه فسيتم عمل تصاميم المدينة بأكملها رقمياً, وأيضا سيتم استخدام أحدث تقنيات التصنيع والبناء.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن إعلان السعودية تصاميم مدين ذا لاين في نيوم بشمال غرب المملكة العربية السعودية, كما شرحنا بالتفصيل مواصفات المدينة وما تواجهه من تحديات, ذلك ضمن رؤية المملكة 2030.