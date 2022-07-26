رابط التسجيل على حساب المواطن 1444 برقم الهوية عبر موقع https://ca.gov.sa/ لصرف دعم برنامج حساب المواطن

بسبب الظروف الأخيرة التي تعرضت لها المملكة السعودية سواء التطورات التي تتم يوم بعد يوم بكافة المدن السعودية وكذلك نتيجة لكورونا التي اجتاحت شتى المدن السعودية لأكثر من عام وغيرها من الظروف الأخري ظهرت الحاجة للعودة للاعتماد على حساب المواطن، حيث يضمن حساب المواطن العديد من الخدمات للمواطنين بداية من المعاونات المادية التي تعاونهم على سد لوازم المعيشة وبقية الخدمات الأخري التي يقدمها حساب المواطن مما جعل العديد من المواطنين بالسعودية يتساءلون عن كيفية التسجيل على حساب المواطن.

التسجيل على حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن العديد من برامج الدعم لمواطني السعودية حيث يقدم لبعض الأسر التي تحتاج معونة مالية كدعم مادي شهري يُصرف بانتظام وذلك بعد دراسة أحوال تلك الأسر وتحديد مدى احتياجاها لهذه المساعدات، و يوفر برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات الأخري التي ينتفع بها المواطن السعودي فور تسجيل دخوله على هذا البرنامج.

فتح التسجيل في حساب المواطن

صدرت شكاوى عديدة مؤخراً من بعض الأسر التي لم تتمكن من التسجيل للانتفاع من المساعدة المادية لحساب المواطن وذلك لان التسجيل في البرنامج قد تم غلقه لمدة وصلت لعامين، لكن صدر حديثاً قرار من خادم الحرمين يمكن هؤلاء الأسر من التسجيل للانتفاع من الدعم المادي المقدم من حساب المواطن عند أدخال بياناتهم على رابط حساب المواطن وانتظار رسالة التأكيد بالموافقة أو الرفض.

رابط التسجيل على حساب المواطن للاستفادة من الدعم

كما هو المتعارف عليه إن مبلغ حساب المواطن يتم الانتفاع به بانتظام ولكى يستطيع المواطن الذي يحتاج دعم مادي ويرغب في تسجيل بياناته على حساب المواطن عليه إن يبادر في تسجيل بياناته على الموقع لكي يتم دراسة أحوالة المعيشية وتحديد إمكانية انتفاع من الدعم من عدم انتفاعه للانتفاع من مبلغ الدعم فور قبول طلبه، ولكي تقوم بكتابة بياناتك عليك الولوج لـ رابط حساب المواطن والقيام بما يلي:-