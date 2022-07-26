عاجل.. استطلاع رأى: أكثر من 92% صوتوا بنعم على الدستور الجديد فى تونس

جدة - نرمين السيد - وأدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وقرينته، صباح اليوم الإثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحى النصر بالعاصمة تونس.

وقال سعيد، فى تصريحات إعلامية، إن رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من المجلس النيابى ولكن يستمدها من الشعب الذى له الكلمة الفصل فى نهاية المطاف، مضيفًا أن كل مواطن يمتلك جزءا من السيادة وعليه أن يمارس سيادته.

وصوت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، على مشروع الدستور الجديد، وقال فى تصريحات عقب الإدلاء بصوته إن "عملية الاستفتاء على الدستور انطلقت بشكل سلس وطبيعى".

وأضاف، أنه تم فتح جميع مراكز الاقتراع داخل الجمهورية البالغ عددها 4800 مركزا وتضم ما يناهز 11600 مكتب اقتراع، مشيرا إلى أن جميع المراكز لم تسجل أى تأخير.

يشار إلى أن مراكز الاقتراع، كانت قد فتحت أبوابها فى تونس، صباح اليوم الإثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد.

وتجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد.

وأغلقت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس، قبل قليل من مساء اليوم، صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.