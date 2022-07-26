الأردن يؤكد دعمه للشراكة الشبابية لتحقيق السلام والأمن فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل الأردن لدى منظمة شباب دول عدم الانحياز، بهاء القضاة -فى بيان اليوم الاثنين بالتزامن مع بدء أعمال القمة العالمية للمنظمة فى العاصمة الأذربيجانية باكو- إن الأردن ومن خلال إعلان عمان الذى أطلق برعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، بمشاركة عالمية واسعة عام 2015.

وأضاف أن المملكة خطت خطوات كبيرة نحو دعم الشباب وتنمية مهاراتهم وضمان وصولهم إلى مراكز صنع القرار.

يشار إلى أن قمة شباب دول عدم الانحياز هى قمة شبابية عالمية تنظم أعمالها ضمن حركة دول عدم الانحياز التى تتولى أذربيجان رئاستها حاليا.

حضر افتتاح القمة، التى تستمر فعالياتها حتى يوم الجمعة المقبلة، السفير الأردنى لدى أذربيجان سامى غوشة، وعدد من سفراء الدول الأعضاء فى منظمة "شباب دول عدم الانحياز".