دعوات للعودة إلى إجراءات مكافحة كورونا فى بريطانيا

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" إن المتغير بى إيه 5 يمثل الأن حوالى 80 بالمائة من الحالات فى إنجلترا.
وتُظهر البيانات أن البديل الجديد لأوميكرون يقف وراء 100 بالمائة من الحالات فى عشرات المناطق المحلية فى المملكة المتحدة.
ودفعت الزيادة الأخيرة فى حالات كوفيد فى بريطانيا البعض إلى المطالبة بالعودة إلى الأقنعة واختبارات كوفيد المجانية وقيود أخرى.
وكشفت الصحيفة أن 82.2 فى المائة من المسحات الإيجابية للفيروس تم الكشف عنها الأسبوع المنتهى فى 16 يوليو وأنها كانت تعود إلى نسخة بى إيه 5 من أوميكرون.
ويعتبر بى إيه 5 أكثر عدوى من متغير أوميكرون الأصلى شديد العدوى بالفعل ومع ذلك فيعتقد أن بى إيه 5 معتدل مثل أوميكرون.
وعلى الرغم من أن بعض العلماء يدعون الآن إلى عودة قيود عصر الوباء حتى أن البعض أثار فكرة إعادة فرض قيود على التجمعات، مرددين أن السياسات القاسية التى فرضت خلال أحلك فترات الوباء نجحت فى السيطرة عليه، فإن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت أن كوفيد كان السبب الرئيسى الخامس عشر للوفاة فى شهر يونيو الماضى.
وهذا يمثل 1.6 فى المائة فقط من جميع الوفيات فى إنجلترا.
فى المقابل، كان الخرف ومرض الزهايمر السبب الرئيسى للوفاة فى إنجلترا، حيث يمثلان 10.8 فى المائة من جميع الوفيات.
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