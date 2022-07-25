إيطاليا: وصول أول دفعة تشمل 300 لاجئ أفغانى إلى العاصمة روما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه التطورات تأتى فى إطار الممر الإنسانى الجديد الذى نظّمته وأنشأته الحكومة الإيطالية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية لهذا الغرض.
ونقلت الشبكة عن السلطات الإيطالية، قولها إن الممر الإنسانى يهدف إلى منح "المزيد من اللاجئين والأفغان المضطهدين مستقبلاً يتمتع بالكرامة والأمن"، وذلك فى ظل التحولات التى تشهدها بلادُهم منذ أغسطس من العام الماضى.
وأضافت روما أن الممر الذى يعتزم نقل 1200 لاجئ أفغانى من إيران وباكستان ودول مجاورة أخرى سيعطى الأولوية للنساء والأطفال.
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