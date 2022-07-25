الشرطة الكندية: اعتقال مشتبه به فى عمليات إطلاق نار بمدينة لانجلى

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية - وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، إن أغلب عمليات إطلاق النار وقعت فى قلب المدينة، فيما وقع إطلاق نار فى منطقة "لانجلى تاون شيب" المجاورة. وأوضحت الشرطة - فى إنذار أرسلته عبر الهواتف الخلوية - أنه تم احتجاز مشتبه به، إلا أن الشرطة ما زالت تحاول التأكد من عدم وجود مشتبه بهم آخرين متورطين فى عمليات إطلاق النار.

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