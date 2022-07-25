إطلاق نار فى مطار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت شرطة مدينة دالاس الأمريكية، إن امرأة أطلقت عدة أعيرة نارية فى الهواء فى مطار دالاس فى ولاية تكساس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وتحتجزها، بحسب ما أفادت شبكة "CNN".





وقال إيدى جارسيا، قائد شرطة دالاس، إن الحادث بدأ فى حوالى الساعة 11 صباحا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى عندما وصلت امرأة تبلغ من العمر 37 عاما إلى المطار، وعندما خرجت من الحمام كانت ترتدى سترة بغطاء للرأس، ثم أخرجت سلاحا ناريا وبدأت فى إطلاق النار. وذكر أن ضابطا أطلق عليها النار فى أسفل جسمها وتم احتجازها وهى فى المستشفى، مؤكدا أنه لم يصب أى شخص آخر نتيجة إطلاق النار. وأفاد بيان لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، الناقل فى المطار بأنه تم "مؤقتا إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، بانتظار الحصول على معلومات إضافية من السلطات".

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