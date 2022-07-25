نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بيان مشترك من "حزب الله" و"أمل" بشأن الحكومة اللبنانية ومواجهة إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 25 يوليو 2022 11:02 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت قيادات من "حزب الله" وحركة "أمل"، في جنوب لبنان، بيانا مشتركا بخصوص تشكيل الحكومة وقضايا ومستجدات محلية وإقليمية.

وفي بيانهما، قال "حزب الله" و"حركة "أمل": "أمام تفاقم الأزمات، على الجميع أن يقفوا ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وأن يرتفع البعض إلى مستوى وعي هذه القضية وتحسس قضايا الناس"، مشددين على "الإسراع في تشكيل الحكومة لما في ذلك من انعكاس إيجابي في البدء في حل الأزمة، وإلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب أهلهم في محنتهم، ولن يدخروا جهدا في هذا السبيل".

وطالب الجانبان الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية بـ"القيام بدورها ومضاعفة جهودها في وضع حد للتعديات والعبث بأمن وسلامة المواطنين، باعتباره يقع ضمن مسؤوليتهم المباشرة خاصة وأنه لا يوجد أي غطاء على أي مرتكب ومخل".

وأشارا إلى "ضرورة حل قضية تعطيل الإدارات والمرافق العامة، وتأمين مطالب العاملين بالحد الذي يمكنهم من مزاولة عملهم، لأن استمرار ذلك هو شل للبلد وتعطيل لحياة الناس وإمعان في الأزمة".

وفي ذكرى العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، أعاد "حزب الله" وحركة "أمل" في بيانهما، "التأكيد على هوية العدو الإجرامية التوسعية المتأصلة والبنيوية فيه، وهو ما عبر عنه الإمام المغيب، موسى الصدر، (مؤسس حركة "أمل) عندما قال "إسرائيل شر مطلق" و"التعامل معها حرام"، وأن ما يجري اليوم من محاولات خبيثة لتجميل صورة العدو وجعله مكونا شرعيا في هذه المنطقة، والتطبيع معه بكل أشكاله، ما هو إلا اشتراك في العدوان علينا وعلى بلدنا وشعبنا وشعوب المنطقة كافة".

وأضاف البيان: "هذا العدو الذي يمعن يوميا في استهداف بلدنا والاعتداء عليه برا وجوا وبحرا لا سيما في استهداف ثروتنا النفطية في حين يمنع لبنان من الاستخراج، لا بد أن يواجه بكافة الوسائل المتاحة والاستفادة القصوى من كل أوراق القوة وعلى رأسها المقاومة المقتدرة التي حققت وتحقق الانتصارات".

وشدد البيان على "وحدة الصف والتواصل والتنسيق الدائمين على مختلف المستويات القيادية والتنظيمية، لمواكبة الأحداث والتطورات المختلفة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"