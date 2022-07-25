نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2022 ، سوف نعمل اليوم على تقديم المواعيد وكافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في كلية التقنية لعام 1444 بالإضافة إلى الشروط وخطوات التقديم للقبول الموحد لكل طالب يريد التسجيل في هذه الكُلْيَة وقام بالبحث الإلكتروني للحصول على إجابة لهذا السؤال حتى يتمكن من عملية التسجيل فيها، حيث تعتبر من أشهر وأعرق الكليات السعودية لما تقدمه من محتوى علمي في مجال الهندسة لطلابها.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2022

أعلنت الكُلْيَة التقنية عن موعد التسجيل والتقديم فيها للسنة الدراسية الجديدة لكل طالب يرغب في التقديم الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 2022/1444 الذي سيبدأ في يوم الأحد الموافق يوم الخامس والعشرين من شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري 1443، والموافق في التاريخ الميلادي الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2022م، ومن المقرر أن ينتهي التسجيل في تاريخ التاسع والعشرين من ذو الحجة الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو، وتستمر عملية قبول طلبات التقديم على مدار اليوم الأخير للتقديم.

شروط التسجيل في الكلية التقنية 1444

من خلال القائمين على العملية التعليمية بكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية تم وضع عدد من الشروط على كل من يرغب في التقديم فيها عليه الالتزام بتوفير هذه الشروط حتى يتمكن من عملية التسجيل فيها وقبول الطلاب في التسجيلات الجديدة التي تتم خلال هذه الفترة، وتتمثل كافة الشروط في الآتي:

أولا لابد أن يكون الطالب أو الطالبة صاحب الطلب حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم بالطلب التسجيل قد حصل على دبلوم كلية التقنية أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة الأخري.

لا يحق لمن حصل على هذه الشهادة في السابق في نفس التخصص التقديم عليه مرة أخرى.

على الطالب المتقدم بالطلب أن يكون ما زال مستمراً في نفس البرنامج الذي قام بالتسجيل فيه قبل ذلك.

على الطلبة والطالبات المتقدمين بطلبات الالتحاق بكلية التقنية في حالة إذا كان يشغل أي وظيفة عليه إحضار مستند يثبت تفرغه التام لهذا التدريب حتى لا يتم استبعاده منه.

شروط التسجيل في البكالوريوس الصباحي

لقد تم تحديد الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول على البكالوريوس الصباحي من كلية التقنية بالمملكة العربية السعودية وقد أكدت الكلية على أنها هي نفس شروط البكالوريوس المسائي ولكن تم وضع شرط واحد فقط هو الفارق الوحيد بين الشروط وهو من حق الطالب أو الطالبة و الموظف أو الموظفة القيام بالتسجيل في هذه الكلية أيضاً في حالة إذا تم توفير كافة الشروط المطلوبة.

رقم خدمة العملاء الكلية التقنية

يتم التواصل بين خدمة العملاء الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وبين المواطنين بهذه الوسائل التي تم توفيرها لذلك ومنها ما يلي:

يتم التواصل من خلال الرقم الموحد المجاني الخاص بخدمة عملاء الكلية وهو 0112896664.

من خلال خدمة الدعم الفني للكليه من خلال الرابط الخاص بها على الإنترنت من خلال صفحتها الرسمية.

ويمكن معرفة كافة معلومات التواصل من خلال الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

أوراق التقديم في الكلية التقنية 1444

تقديم صورة واصل شهادة الدبلوم التي حصل عليها الطلاب.

تقديم الأصل من شهادة الثانوية العامة.

عدد ثلاثة 3 صور شخصيه بخلفية بيضاء اللون.

تقديم صورة من شهادة DNI.

تقديم شهادة حسن سير وسلوك

وبهذه المعلومات الخاصة بالتقديم بالكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بالموعد المحدد لبدأ التسجيل فيها وجميع الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة لكل من يرغب في التقديم والالتحاق فيها.