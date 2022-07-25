أمور مهمة يجب عملها قبل أضافة الآيبان حساب المواطن يوضحها

قام حساب المواطن السعودي بتوضيح خطوات إضافة الايبان إلى حسابكم في البرنامج وقت التسجيل أو حتى عندما تقوم بتحديث البيانات الخاصة بحسابك البنكي في البرنامج من أجل تلقى الدعم الخاص بكم وذلك حتى لا يكون هناك مشكلة في إيصال الدفعات إلى أصحابها .

رقم حساب المواطن

ومن جانبه أوضح حساب المواطن عر خدمة المستفيدين أن وذلك ردا على أحد الأشخاص من المستفيدين والذي قال إن لديه مشكلة عند إضافة رقم الآيبان في البرنامج ولهذا أوضح البرنامج أنه يجب مراعاة ما يلي :-

يجب عليك التأكيد على صحة رقم الآيبان حيث إن ترميز الايبان السعودي له وهيكلة مخصصة لها حيث يبد SA ويكون من 24 خانة.

لا يتم كتابة كلمة أيبان بالإنجليزية في الرقم كونها ليست جزء من هذا الرقم

يجب عليك مسح أي فراغات في الرقم

يتم تكرار الرقم في المكانين المخصصين لذلك

الإفصاح عن الراتب

ومن الجدير بالإشارة صرحت خدمة المستفيدين الخاصة بالبرنامج وهي أحد قنوات الدعم المخصصة لحساب المواطن أنه يجب عليك وقت التسجيل أو تحديث البيانات أن تقوم بالإفصاح الكامل عن الراتب سواء كان من التقاعد أو التأمينات وذلك أنه من شروط القبول بالبرنامج أن تقوم بإدخال الإجمالي الخاص بالراتب متضمن كافة العلاوات والزيادات الخاص بك دون النظر إلى القروض والالتزامات المالية الأخرى .

وقد أوضح البرنامج أنه في حالة وجود تابع لكم يتم إضافته من خلال تطبيق حساب المواطن أو من خلال حسابكم عبر بوابة حساب المواطن حيث يتم السير على خطوت إضافة تابع بالدخول إلى تفاصيل الطلب وبعدها بيانات التابعين وأضافت التابع ومن ثم الضغط على حفظ وقد أوضح حساب المواطن أنه تم إيداع مبالغ الدعم المخصص بشهر يوليو 2022 وذلك لكل الأشخاص من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق الخاص بالدفعة 56 والتي تتضمن الزيادة التي أقرت قبل فتح باب التسجيل من جديد بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والذي قرر أن يكون هناك مبلغ يقدر ب10 مليار ريال سعودي كدعم اقتصادي للمواطنين