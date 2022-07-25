نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444 هـ بنين وبنات وشروط القبول في المقال التالي
نقدم لكم رابط وطريقة التقديم في الكلية التقنية للعام الجامعي 1443/ 1444 هـ، وهي أحد المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم التدريب التقني والمهني للطلبة من الذكور والإناث بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الكمي والنوعي بهدف تقديم تأهيل مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب للكوادر الوطنية السعودية، والجدير بالذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم التقنيات هي إحدى الجهات الحكومية المعنية بتقديم التدريب المهني والتقني في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم العديد من البرامج المهنية في العديد من الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة.
شروط التقديم في الكليات التقنية العالمية 1444 هـ
تعلن هيئة القبول والاعتماد في الكلية التقنية العالمية عن الشروط والأحكام العامة المطلوبة للالتحاق بالكلية، وذلك بعد إعلان فتح باب التقديم والتسجيل بالكليات التقنية العالمية، وهي كليات حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب منتشرة في كافة أنحاء المملكة ولكن المركز الرئيسي لها بالرياض والشروط هي كالتالي؛
- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودي.
- أن يكون المتقدم خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية على الأكثر.
- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- إكمال المتقدم الاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
رابط وطريقة التسجيل في الكلية التقنية 1444 هـ
ونقدم لكم من خلال هذا المقال الرابط الصحيح للتسجيل في الكلية التقنية 1444 هـ وذلك بعد التحديثات الأخيرة، من خلال التسجيل في منصة قبولي كما يلي؛
- قم بالتوجه إلى رابط منصة قبولي الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.
- وإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريدي الإلكتروني.
- ثم الموافقة على الإقرار والنقر على SUBMIT للتسجيل.
- ومن ثمة يتم إرسال رسالة إلكترونية بها رابط تغيير كلمة المرور قم بالضغط عليه.
- ومن هنا يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع، ومنها قم بالدخول إلى ملف التقديم.
- بعد ذلك التوجه إلى تبويب تحديث البيانات في أعلي يمين الصفحة، لإظهار بيانات المتقدم.
- ثم توجه إلى تبويب الطلبات في يسار الصفحة، لاختيار طلب الكلية الصباحي أو المسائي حسب الرغبة والضغط على قدم الآن.
- وبعدها تنتقل إلى صفحة بيانات الطالب الشخصية للتأكد منها، ثم النقر على التالي.
- ثم ننتقل إلي إدخال بيانات الحساب البنكي، ثم بيانات اختبارات التحصيلي والقدرات.
- بعدها ننتقل إلى إدخال بيانات المؤهلات العلمية، ثم مرحلة اختيار الرغبات من اختيار الوحدة التدريبية والشعبة.
- بعد إدخال الرغبات والضغط على التالي ننتقل إلى مرحلة التعهدات، قم بقراءتها والنقر في مربع التعهد ثم الضغط على إرسال.
- وبذلك تكون أتممت عملية التسجيل في الكلية التقنية 1444 هـ بنجاح.
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