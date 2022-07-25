لافروف يصل إلى أوغندا فى زيارة عمل

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن الزيارة ستكون المحطة الثالثة فى جولته الإفريقية التى تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومصر. وسيجرى "لافروف" محادثات مع نظيره الأوغندى جيجى أودونجو، وسيستقبله الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى.

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