مجلس النواب اللبنانى يعقد أولى جلساته التشريعية غدا

كما يناقش المجلس مشروع قانون لمنع أى شكل من أشكال الدمج أو الاندماج للنازحين السوريين فى لبنان، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض النصوص فى انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات، ومشروع قانون بتعديل النظام الداخلى بمجلس النواب ومشروع قانون بتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية.
وينظر المجلس أيضًا فى مشروع قانون لتعديل خريطة وإحداثيات ترسيم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبًا وفقًا للخط الذى رسمته مصلحة الهيدروجرافيا فى الجيش اللبنانى والمعروف بالخط 29، وذلك بدلًا من الخط المعتمد حاليًا وهو الخط 23، بالإضافة إلى مشروع قانون مماثل بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية.
وتتضمن الجلسة مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى إعطاء تعويض لذوى الضحايا والمتضررين جسديًا، بسبب العنف خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية فى 17 أكتوبر عام 2019.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الجديد تم انتخابه فى الخامس عشر من شهر مايو الماضى وتولى مسئولياته فى الثانى والعشرين من الشهر ذاته، ثم عقد أولى جلساته العامة فى الحادى والثلاثين من مايو لانتخاب رئيس للمجلس وانتخاب نائب الرئيس وأمينى السر والمفوضين ورؤساء اللجان.
وأسفرت الانتخابات الداخلية عن انتخاب نبيه برى لرئاسة مجلس النواب وإلياس بو صعب نائبًا للرئيس وآلان عون وهادى أبو الحسن أمينى سر وهاجوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة لعضوية مفوضى هيئة مكتب المجلس.
وتعد جلسة الغد أول جلسة تشريعية عامة للمجلس النيابى منذ انتخابه فى منتصف مايو الماضى.
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