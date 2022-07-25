البابا فرنسيس يعتذر رسميا للشعوب الأصلية فى كندا

جدة - نرمين السيد - اعتذر البابا فرانسيس، اليوم الاثنين، عن "الشر الذى ارتكبه العديد من المسيحيين ضد السكان الأصليين" فى كندا، وأعرب عن أسفه لتعاون الكنيسة فيما وصفه بـ "التدمير الثقافى".





قال البابا فى تصريح أمام مجموعة من شعوب "الأمم الأولى" و"ميتيس" و"اينويت" فى ماسكواسيس فى مقاطعة ألبيرتا الكندية: "أطلب المغفرة، لا سيما للطرق التى تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية، وأيضا اللامبالاة التى أظهروها، فى تلك المشاريع المدمرة للثقافات وفى الاستيعاب القسرى الذى لجأت إليه حكومات ذلك الوقت، والذى بلغ ذروته فى نظام المدارس الداخلية الإجبارية".

وأضاف: "المكان الذى نجتمع فيه يجدد بداخلى الشعور العميق بالألم والندم الذى شعرت به فى الأشهر الماضية".

يذكر أنه بين نهاية القرن التاسع عشر وتسعينات القرن العشرين، سجّل حوالى 150 ألف طفل من السكان الأصليين قسرا فى أكثر من 130 مدرسة داخلية مدعومة من الدولة وتدير معظمها الكنيسة الكاثوليكية.

وقد فصلوا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم وغالبا ما كانوا ضحايا لأعمال عنف، فى بعض الأحيان جنسية.

ومات حوالى ستة آلاف طفل هناك فى ما اعتبرته لجنة تحقيق وطنية "إبادة جماعية ثقافية"، فى بلد أثار فيه اكتشاف أكثر من 1300 قبر لمجهولين فى 2021 صدمة ودفع السلطات إلى إعلان "يوم مصالحة".

وتنتظر مجموعات السكان الأصليين هذه الزيارة بفارغ الصبر على أمل أن يجدد البابا فرنسيس الاعتذارات التاريخية التى عبر عنها فى أبريل فى الفاتيكان.