اتحاد المزارعين الإيطاليين: انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية 45% بسبب الجفاف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الاتحاد، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنتاج الذرة وعلف الحيوانات انخفض بنسبة 45%، بينما انخفض إنتاج الأرز والقمح بنسبة 30%، وكذلك تراجع محصول الفاكهة بنسبة 15%، وإنتاج الحليب بنسبة 20%، بسبب تعرض الأبقار لللإجهاد الناجم عن الحرارة الشديدة.

وقال رئيس اتحاد المزارعين إيتورى براندينى: "من الضرورى التدخل الفورى بإجراءات طارئة لإنقاذ المحاصيل والمزارع التى تواجه صعوبات خطيرة"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ويقول العلماء إن الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحرارة التى تضرب حاليًا أجزاء كثيرة من أوروبا والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشرى.