العالم اليوم - أردوغان يلمح لعقد محادثات "رفيعة المستوى" مع مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 10:18 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، حيث ما زالت جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الإخبارية الرسمية: "المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة. ليس مستبعدا أن يحدث هذا على مستويات أعلى ما دمنا نفهم بعضنا بعضا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات قد تؤذي البلد الآخر".