العالم اليوم - أردوغان: هجوم دهوك نفذه إرهابيون للإضرار بالعلاقات مع العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 10:18 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الهجوم الذي وقع على منتجع جبلي في محافظة دهوك شمالي العراق الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 9 أشخاص "نفذه إرهابيون"، و"يهدف إلى الإضرار بالعلاقات التركية العراقية".

وذكر أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الإخبارية الحكومية، أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنه دعا العراق إلى "عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد".

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