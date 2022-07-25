تقديم أرامكو للثانوي | أرامكو aramco تسجيل دخول

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تقديم أرامكو للثانوي، فقد تم العمل علي تصميم برنامج التدرج المهني بغرض توفير التدريب للخريجين والخريجات من الثانوية العامة للأفراد السعوديين والعمل علي إعدادهم للالتحاق بعدد من الوظائف المتنوعة وفق مستوياتهم الأكاديمية بأرامكو في السعودية، ويعمل البرنامج علي توفير فرصة للمشاركين والمشاركات للتدريب على جميع المهارات الأكاديمية والخصائص الوظيفية الهامة من أجل ضمان نجاحهم في الوظائف التي يلتحقون بها في المستقبل، علماً بأن المدّة الزمنية للبرنامج تختلف بناءً علي المسار الوظيفي، ولكن في العموم تستغرق عامين، ويشمل التدريب الأكاديمي كل من اللغة الإنجليزية والرياضيات وأيضاً تعليم مهارات الحاسوب، وكذلك الصحة والسلامة، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم أرامكو للثانوي.
تقديم أرامكو للثانوي
يشترط علي جميع خريجي وخريجات الثانوية العامة من (علوم طبيعية أو علوم شرعية أو تجارية وصناعية) أن يتوافر بهم شروط التقديم التالية:
- يشترط أن يكون المعدل الخاص بالثانوية 75 فأعلى.
- يجب أن تكون الدرجة الخاصة باختبار القدرات 72 وما يزيد، وفق ما يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي.
- يشترط للتقديم ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن عمر 24 عام هجري.
- عند التقديم يجب أن تكون سنة التخرج من الثانوية العامة للفترات الزمنية التالية: (1440-1439), (1441-1440), (1442-1441) (1443-1442).
- إجراء جميع الفحوص الطبية المطلوبة من جانب البرنامج، حيث سيعمل البرنامج علي إرسال دعوة خاصة لكل شخص عن طريق البريد الإلكتروني.
- القيام بإكمال الإجراءات الخاصة بالتوظيف الأخرى الذي من بينها (توقيع العقد وأيضاً إصدار البطاقات).
طريقة التقديم في ثانوي أرامكو
يتم التقديم في أرامكو للثانوي عن طريق الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي (منصة أرامكو) علي أن يتم تسجيل جديد في المنصة بهذه الخطوات التالية:
- النقر علي تبويب (إنشاء حساب جديد).
- يجب أن يتم تسجيل رقم السجل المدني.
- تسجيل عنوان البريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة المرور.
- تأكيد كلمة المرور مرة أخري.
- يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل في منصة أرامكو.
- اختيار التسجيل في (برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية).
- تسجيل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتقديم في المنصة مع رفع ميع المستندات التي تطلبها المنصة.
- النقر علي تأكيد التسجيل بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة.
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