الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 التسجيل والاستعلام برقم الهوية

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عمر شويل - جدة والضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 هو أحد أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية للعاطلين عن العمل، والمواطنين من فئات محدودي الدخل، ولكن مع توافر شروط الضمان الاجتماعي المطور، يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة في رفع المستوى المعيشي للأفراد، من خلال تزويدهم بالدعم المالي، الذي يساهم في تلبية المطالب والاحتياجات، كما تسعي إلى تحويل العاطلين من حالة الاحتياج والفراغ الوظيفي إلى التمكين، بحيث يصبحوا منتجين قادرين على العمل وتحقيق الاكتفاء، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل والتوظيف بالتعاون مع صندوق هدف، لذلك سمحت للعاطلين التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، والاستعلام عن الحالة برقم الهوية.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444

يعكس الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 وغيرهم من الفئات المستفيدة الجهد المبذول من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لصالح هؤلاء الأفراد، من حيث توفير المتطلبات، ومساعدتهم على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي، والتحول نحو الإنتاج، ويصبح هؤلاء الأفراد مسؤولين، ولديهم العمل الخاص بهم، الذي يحقق الاستقلال، لذلك فتحت الوزارة باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وحددت الشروط التي من شأنها أن يصل دعم الضمان الاجتماعي للمستحقين فقط.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

في سبيل حرص المواد البشرية على استفادة العاطلين من الضمان الاجتماعي المطور 1444، فقد خصصت رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل، بالطريقة التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. التسجيل في المنصة بالبيانات المطلوبة لذلك. العمل على إدخال رمز التحقق في المكان المطلوبة. الانتقال إلى الملف الموحد بعد إنهاء إجراءات التحقق والدخول. التسجيل الصحيح للمعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة لذلك. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستفادة العاطلين من المعاش الضماني. النقر على تقديم الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

كشفت الوزارة عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 في النظام الجديد، نذكر منها:

الجنسية السعودية للمتقدمين، ولكن يعفى من ذلك الشرط الزوجة الأجنبية، والمطلقة والأرملة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين، كما ستثنى ذوي الإعاقة والأيتام، والأرامل التي تعول الأيتام من حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة الدائمة داخل السعودية.

الممتلكات لا تزيد عن الحد الذي يحول دون صرف معاش الضمان الاجتماعي.

الراتب الشهري يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، الذي يقدر بـ 1100 لرب الأسرة، و 550 للفرد الواحد.

الإقامة خارج دور الإيواء الحكومية.

الالتزام بمتطلبات الوزارة فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة.

الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي تحددها الوزارة للقادرين على العمل.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية

وفرت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، من خلال الضغط على أيقونة متابعة الطلب بعد الانتهاء من التسجيل في النظام الجديد، أو من خلال البوابة الإلكترونية، حيث ينتقل إلى خيار طلباتي، وعندها يرسل النظام رسالة للمستفيد بنتائج الطلب، وعادة ما يستغرق طلب التقديم على الضمان الاجتماعي حوالي شهر من تاريخ التقديم، حيث تتم أعمال التقييم لحالة الطلب، والتأكد من توافر الشروط، ليتم الإعلان عن نتائج الأهلية من خلال رسالة نصية على رقم الجوال.