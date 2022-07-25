أفضل تمويل نقدي 200 ألف ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم

يستطيع الآن المواطن السعودي وكذلك الغير سعودي من تحميل تطبيق شركة التيسير والتحكم في الحصول على أسرع وأفضل قرض شخصي لا يحتاج فيها العميل سوا 24 ساعة فقط لإيداع التمويل الشخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 200 ألف ريال سعودي وذلك نقداً لكل من المواطن السعودي وكذلك الغير سعودي وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

أفضل تمويل نقدي 200 ألف ريال عبر شركة التيسير

من بين الشركات المالية الحديثة وأيضاً المعتمدة بالسعودية شركة التيسير للتمويل والتى تقدم حلول تمويلية تنافسية للأفراد وأيضاً سريعة كما يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية ويتميز بمزايا أخرى وهي

يمتاز القرض الشخصي من شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يمتاز تمويل شركة التيسير بأنه متاح بفترة سداد ميسرة ومرنة ربما تصل إلى 60 شهر.

قيمة التمويل الشخصي لدى شركة التيسير ربما يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

يمتاز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وكذلك ثابت مدة التمويل.

كما يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بالايداع السريع خلال 24 ساعة فقط.

تمويل شركة التيسير لا يحتاج إلى كفيل.

أيضاً قرض شركة التيسير لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة التيسير للتمويل

التمويل الشخصي بقيمة 200 ألف ريال سعودي المتاح لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين وبالتقسيط الميسر على 60 شهر هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم المقيم لديه راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

التقديم على التمويل الشخصي عبر شركة التيسير

خطوات بسيطة وأيضاً وقت بسيط يفصل بين العميل والتمويل الشخصي عبر شركة التيسير للتمويل فيمكن طلب التمويل من خلال الإنترنت