رابط تقديم الكلية التقنية 1444.. شروط القبول في الكلية التقنية

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تقديم الكلية التقنية، يتصدر عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من الطلاب البحث عن تقديم الكلية التقنية، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين عن فتح باب التقديم في الكلية التقنية بشكل إلكتروني، ليسهل لكافة الراغبين في التقديم والالتحاق بالكلية إجراء ذلك عن طريق بعض البيانات التي يتم طلبها من كل متقدم داخل الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التسجيل، حيث قد تمت اتاحة التسجيل لجميع الأقسام الموجودة بالكلية لخريجي الثانوية العامة وكذلك المعاهد الفنية، أما عن تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور القادمة.
رابط تقديم الكلية التقنية للعام الجديد 1444
تم الاعلان من قبل المسؤولين ان التقديم في الكلية التقنية أصبح متاح الآن، حيث قد تمت اتاحة التقديم منذ بداية يوم 22 ذو القعدة للعام الهجري 1443، على أن ينتهي التقديم في ينتهي التقديم في الكلية التقنية في يوم 18 ذو الحجة 1443 هـ، أما عن التقديم في الكلية التقنية للدبلومات فإنه من المقرر أن يبدأ من يوم 25 ذو الحجة 1443 هـ، على أن ينتهي التقديم في 29 ذو الحجة للعام الهجري الجاري 1443.
شروط القبول في الكلية التقنية 1444
بعد ان تم الاعلان ان التقديم في الكلية التقنية يكون من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالكلية ومن خلال بعض البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، قد تم الإعلان عن شروط القبول في الكلية التقنية 1444، والتي يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين قبل التقديم في الكلية التقنية، ابرز الشروط التي قد تم الإعلان عنها هي الآتية:
- يجب أن يكون المتقدم للكلية التقنية سعودي الجنسية باستثناء من نشأ مع والده بالخارج.
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة أو خريجي ثانوية تحفيظ القرآن.
- أن لا يكون موظفًا في أي من القطاعات الحكومية والخاصة.
- أن لا يكون مفصول من أي كلية أو مدرسة عسكرية من قبل.
- أن لا يزيد العمر عن 30 عام وأن لا يقل عن 18 عام.
- ان يكون المتقدم من خريجي البرنامج التدريبي أن يقوم بالعمل به حتى الآن.
- أن لا يكون مقبول في اي برنامج لكلية أخرى.
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