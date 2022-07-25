حساب المواطن يوضح من هو الفرد المستقل وخطوات أثبات الاستقلالية لهذا الفرد

أوضح الحساب الرسمى لبرنامج حساب المواطن السعودى عن من هو الفرد المستقل وخطوات أثبات هذا الاستقلال من أجل الاستفادة من خدمات حساب المواطن والدعم المقدم منه حيث أوضح البرنامج ان الشخص المستقل هو كل شخص يبلغ من العمر 18 عام أو اكثر ويعمل ويقيم بشكل مستقل عن الاهل وله نفقته الخاصة حيث أوضح البرنامج فى تغريدة رسمية لها عبر تويتر قائلا ”، إن الفرد المستقل يكون “غير متزوج، سواء ذكر أو أنثى، وهو الأعزب أو الأرمل أو المطلق.

مستندات إثبات الاستقلالية

ومن أجل أثبات هذا الاستقلال يجب على الشخص الراغب فى التسجيل كمستقل فى حساب المواطن تقديم عقد أيجار الكترونى موحد بأسمه كمستفيد مع صك ملكية السكن القائم به بجانب ما يسمى بمشهد أثبات سكن سواء كان حكومى او سكن خاص او سكن تابع لاحد المعاهد او الكليات العسكرية

تفاصيل دفعة يوليو

هذا وقد أوضع الحساب فى وقت سابق هذا الشهر دفعة الدعم المخصصة لشهر يوليو للاشخاص المستفيدين المكتمل طلباتهم والمستوفين شروط ومعايير الاستحقاق الخاصة بالبرنامج للدفعة رقم 56 من برنامج حساب المواطن وذلك وفقا للضوابط والشروط الجديدة وفقا للمرسوم الملكى الصادر بهذا الامر قبل عيد الاضحى المبارك . ومن الجدير بالاشارة الى ان المدير العام للبرنامج صرح ان زيادة الدعم الذى يتم تقديمه للمستفيدين وصل الى 73 بالمئة بالمقارنة بالدفعات السابقة للبرنامج .

عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن

وعلى صعيد متصل وصلت أعداد الاشخاص المستوفين الى شروط المعايير الخاصة بحساب المواطن هذا الدفعة الى 10 مليون مستفيد وتابع للبرنامج بجانب ان هناك من تم دفع اكثر من 25 مليون ريال سعودى كدفعات بأثر رجعى بعد تقديم الاعتراض بجانب ان الحساب قد صرف اكثر من 123 مليار رسال سعودى منذ انطلاق الدفعة الاولى له كما أكد الهاجرى ان 76 من المستفيدين من البرنامج قد وصلهم الدعم المالى لهذا الشهر حيث وصل الى 1919 للاسرة الواحدة بالمقارنة بالدفعة التى تسابقها حيث وصل الدعم فيها للأسرة الواحدة 1067 ريال سعودى حيث سجل بالحساب ما يصل الى 1.9 مليون رب أسرة بنسبة 94 بالمئة من المستفيدين من برنامج حساب المواطن .