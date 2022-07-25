نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار المخالفات المرورية 2022 الكويت || رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني موقع وزارة الداخلية الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار المخالفات المرورية 2022 الكويت، تعتبر طرق سداد المخالفات والغرامات من الأمور التي تشغل بال جميع المواطنين والوافدين لملاك السيارات في دولة الكويت خلال تلك الفترة الجارية، بالأخص في حالة فرض إجراءات مشددة التي قامت بها وزارة الداخلية بالكويت لمحاربة أي حالة تهرب من دفع تكلفة المخالفات المرورية في دولة الكويت خلال الأعوام الأخيرة.

أسعار المخالفات المرورية 2022 الكويت

قبل الحديث عن سعر المخالفات المرورية في الكويت عام ،2022 يجب أولا توضيح ما هي المخالفات المرورية في دولة الكويت، وكم تبلغ الغرامة عن كل مخالفة، وهل هناك مخالفات يمكن تسويتها، ومخالفات أخرى غير مسموح بتسويتها، ويجب حينها دفع قيمة المخالفة والغرامة على الفور وهي كالتالي:

أسعار مخالفات المرور في الكويت الخاصة بتجاوز السرعة إذا تجاوزت السيارة السرعة بما يعادل من كيلو متر إلى 10 كيلو متر الغرامة مبلغ 50 دينار كويتي.

إذا تجاوزت السيارة السرعة بما يعادل من 10 كيلو متر إلى 20 كيلو متر، الغرامة مبلغ 100 دينار كويتي.

إذا تجاوزت السيارة السرعة بما يعادل من 20 كيلو متر إلى 30 كيلو متر، الغرامة السائق مبلغ 150 دينار كويتي، إلى جانب حبسه فترة من شهر إلى 3 شهور.

إذا تجاوزت السيارة السرعة بما يعادل من 30 كيلو متر إلى 40 كيلو متر، الغرامة مبلغ 200 دينار كويتي، إلى جانب حبسه فترة من شهر إلى 3 شهور.

إذا تجاوزت السيارة السرعة بما يعادل 40 كيلو متر، الغرامة مبلغ 250 دينار كويتي، إلى جانب حبسه فترة من 3 شهور إلى 6 شهور وتسحب رخصة قيادته أو أحد تلك العقوبات.

أسباب المخالفات المرورية في دولة الكويت

هنالك عدة أسباب للحصول على مخالفات مرورية، وهي:

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح به في مناطق معينة.

استخدام الهاتف خلال القيادة.

عدم استخدام أحزمة المقاعد خلال قيادة السيارة.

التوقف في الأماكن الغير مصرح بها.

عدم اتباع إشارات المرور وتخطيها.

استعلام مخالفات المرور في الكويت بالرقم المدني

يمكن معرفة أسعار المخالفات المرورية في الكويت، وإذا كان هنالك غرامة تم تحديدها للمخالفات المرورية بالكويت، في البداية يجب التعرف على أن كل مخالفة مرورية لها غرامة معينة في دولة الكويت، ويتم الإعلان عن جميع هذه المخالفات والغرامات بشكل ظاهر وبين داخل كافة مكاتب المرور في جميع محافظات الكويت، وعن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه من الممكن لأي مواطن أو وافد أن يتعرف عن سعر مخالفات المرور لعام 2022 في الكويت بكل سهولة كالتالي:

وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم التحدث فيه عن سعر المخالفات والغرامات المرورية لعام 2022 في الكويت خلال هذه الفترة الجارية، بالإضافة إلى تم توضيح عدة أمور التي يتم بها معاقبة السائق، وفي حالة إن قام بارتكابها يدفع المخالفات المرورية.