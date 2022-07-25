رئيس الوزراء البريطاني يلقي خطاب الوداع أمام البرلمان



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 09:28 مساءً - ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطاب الوداع أمام البرلمان، وسط اقتراحات من أعضاء حزب المحافظين تعكس رغبتهم في أن يظل رئيسا للوزراء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 10 آلاف عضو بالحزب قد وقعوا على عريضة تطالب بإضافة اسم جونسون إلى بطاقة الاقتراع المتعلقة باختيار من سيتولى القيادة.

كما أوضح متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء بأنه من غير المعروف ما قد يختاره جونسون ليفعله بمجرد توقفه عن تولي منصب رئيس الوزراء.