رئيس وزراء الكويت: سنواصل العمل من أجل تحقيق التقدم والرخاء

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الكويتى -فى رسالة نصية لولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الاثنين-: "إننا سنحرص على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائمًا واحة الأمن والسلام لكل من يستظل بسمائها من المواطنين والمقيمين على أرضها الطاهرة".

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