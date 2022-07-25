جدة - نرمين السيد - وافتتح وزير الداخلية الموريتانى محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبى" فى العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين فى البقاء فى موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطنى للوثائق المؤمنة.
حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطنى وقائد أركان الدرك الوطنى والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطنى وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.
وقال على النافع الإدارى المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التى حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقى دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التى يكفلها القانون الدولى من أفراد جالياتها فى موريتانيا.
وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين فى البقاء على الأراضى الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التى تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التى يكفلها لهم القانون.
وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل فى صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا فى ضبط السجل الوطنى للوثائق المؤمنة الذى يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التى تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلى فى عموم البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية اقامهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.