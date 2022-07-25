موريتانيا تمنح الأجانب 90 يوما لتصحيح وضعية اقامهم

جدة - نرمين السيد - وافتتح وزير الداخلية الموريتانى محمد احمد محمد الامين اليوم بـ "المركب الأولومبى" فى العاصمة نواكشوط، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين فى البقاء فى موريتانيا كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطنى للوثائق المؤمنة.

حضر حفل الافتتاح المدير العام للأمن الوطنى وقائد أركان الدرك الوطنى والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطنى وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.

وقال على النافع الإدارى المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة خلال الاحتفالية التى حضرها قادة كبار من القوات المسلحة وقوات الامن إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقى دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التى يكفلها القانون الدولى من أفراد جالياتها فى موريتانيا.

وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين فى البقاء على الأراضى الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التى تخول لهم الحصول على كافة الحقوق التى يكفلها لهم القانون.

وقال ولد نافع إن هذا الإجراء يدخل فى صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا فى ضبط السجل الوطنى للوثائق المؤمنة الذى يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التى تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلى فى عموم البلاد.