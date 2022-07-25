ارتفاع خامات أوبك إلى 107.66 دولارا للبرميل

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنظمة فى نشرتها أن سعر سلة أوبك بلغ الخميس الماضى 107.50 دولار للبرميل لافتة إلى أن المعدل الشهرى لسعر سلة خاماتها عن شهر يونيو الماضى بلغ 117.72 دولار للبرميل وعن مايو 113.87 دولار للبرميل ما يشير إلى استقرار معدل سعر سلة الأوبك عند 108.45 دولار للبرميل حتى نهاية الأسبوع الماضى فيما بلغ المعدل السنوى لسعر سلة الأوبك للعام الماضى 69.89 دولار للبرميل.

وكانت منظمة (أوبك) قد اتفقت مع حلفائها المعروفين ب (أوبك بلس فى نهاية يونيو الماضى على زيادة انتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا خلال أغسطس المقبل.

وتتطابق تلك الخطوة مع حجم الزيادة التى أقرت الشهر الماضى عندما حدد إنتاج شهر يوليو ب 648 ألف برميل يوميا أيضا فى زيادة عن المعدلات السابقة ليونيو وما قبله بنحو 216 ألف برميل يوميا.

ولا تزال أسعار النفط العالمية متأثرة بالصراع فى أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا لا سيما على قطاع الطاقة حيث تذبذب أسعار النفط.

وتوقعت (أوبك) فى تقريرها الأخير ارتفاع الطلب العالمى على النفط العام المقبل بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى إجمالى 103 ملايين برميل فى اليوم مقارنة ب 100.3 مليون برميل هذا العام مدفوعا بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية وفى مقدمتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستأتى مدفوعة بالأداء الاقتصادى القوى فى الدول المستهلكة الرئيسية والتطورات الجيوسياسية واحتواء فيروس كورونا فى الصين.

وأشار تقرير أوبك إلى استمرار ارتفاع الأسعار الفورية للنفط الخام فى يونيو حيث ارتفعت سلة أوبك المرجعية 3.85 دولار أو 3.4 فى المئة لتستقر عند 117.72 دولار للبرميل.

وسيعقد تحالف (أوبك بلس) اجتماعه الوزارى فى الثالث من أغسطس المقبل.