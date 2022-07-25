الكرملين: تناقض تصريحات شولتس حول روسيا كمورد غير آمن للغاز

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، إن تصريحات المستشار الألمانى أولوف شولتس، بأن روسيا مورد غاز طبيعى غير آمن ولا يمكن الاعتماد عليها، تتناقض مع الواقع وتاريخ الإمدادات، مشددا على أن بلاده تفى دائما بالتزاماتها.





وأوضح بيسكوف أنه حتى فى أصعب اللحظات واصل الجانب الروسى الوفاء بالتزاماته، متابعا " ما نشهده حاليا من التراجع فى حجم التوريدات الروسية من الغاز، فيرجع إلى القيود غير القانونية المفروضة من قبل الأوروبيين أنفسهم ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية". وأضاف " الرئيس الروسية فلاديمير بوتين قال خلال زيارته إلى طهران مؤخرا إن شركة "غازبروم" أوفت بالتزاماتها وما زالت تفى بها وستفى بها بشكل موثوق".

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