مقتل عدة أشخاص فى إطلاق نار فى كندا

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة قد أصدرت فى وقت سابق إنذارا عند الساعة 6:20 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى بوقوع عدة حوادث إطلاق نار فى المدينة الواقعة على بعد حوالى 40 كيلومترا جنوب شرق فانكوفر وطلبت من السكان البقاء فى حالة تأهب وبعيدا عن المنطقة.

وأفادت الرسالة بأن "رجلا قوقازى، بشعر داكن ولا يزال طليقا".

وعند حوالى الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلى، قالت الشرطة إنه تم القبض على رجل، لكن المسؤولين ما زالوا يحددون ما إذا كان هناك المزيد من المشتبه بهم متورطين فى إطلاق النار.